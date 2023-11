Lastensuojeluun olisi vuodenvaihteessa nyhjäistävä tyhjästä lisää sosiaalityöntekijöitä – edessä vain kolme huonoa vaihtoehtoa

Mitoitusasiaa käsiteltiin MTV:n sote-studion jaksossa, jonka haastattelu on katsottavissa artikkelin alussa olevalta videolta.

"Lasten oikeuksien näkökulmasta sillä, että asiakasmäärä ei pienenisi, ei juurikaan ole vaikutusta, koska tosiasiallisesti tilanne on se, että mitoituksen toteuttamisessa on jo nyt ja varsinkin ensi vuoden alusta, jos mitoitus kiristyy, suuria ongelmia."

Asiantuntija kertoo MTV Uutisille, että kun vuodenvaihteessa lastensuojelun sosiaalityön asiakasmitoitusta kiristetään 35 lapsesta 30 lapseen, se tarkoittaa sitä, että on löydyttävä ja palkattava paljon lisää sosiaalityöntekijöitä.

Heistä on jo nykytilanteessa kova pula ja työvoimavaje lastensuojelun sosiaalityössä on suuri.

Puustinen-Korhonen kertoo, että alueilla työskentelee noin 5500 sosiaalityöntekijänimikkeistä ja sen lisäksi tulevat kuraattorinimikkeiset, joista kaikilla vastaavilla koulukuraattoreilla on sosiaalityöntekijän kelpoisuus, hyvinvointialueiden johtavilla viranhaltijoilla ja toimialajohdossa on sosiaalityöntekijäkoulutettuja myös.

– Valviran rekisterissä on myös eläkkeellä ja ulkomailla olevia, perhevapailla olevia ja tutkimuslaitosten ja yliopistojen palkkalistoilla ja työkyvyttöminä olevia.

Hän korostaa, että yliopistollinen tutkinto sosiaalityö-pääaineessa pätevöittää lukuisiin tehtäviin, joissa edellytetään ylempää soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Sosiaalityöntekijän tehtävä on vain yksi mahdollinen urapolku valmistuneille.

"En usko tätä ratkaisua tervehdittävän riemuhuudoin sosiaalityöntekijöiden parissa"

– Jos mitoituksen siirtoa ei saada tehtyä, on riskinä, että lastensuojelussa on iso joukko asiakkaita, joilta puuttuu kokonaan lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Tilanne on laiton.