Hyvinvointialan järjestö pelkää huostaanottojen määrän lisääntymistä – nimeää vaaran paikat

– Kuten laajemminkin sosiaalipalveluissa, henkilöstöpula on merkittävä myös sosiaalityöntekijöiden kohdalla. Näin ollen aloituspaikkoja on syytä lisätä. Rinnalla on ainakin yhtä tärkeää luoda koulutuspolku sosiaalityöntekijän pätevöitymiseen. Tämä koskee jo pitkään epäpätevinä sosiaalityöntekijän tehtäviä hoitaneita, Laitinen sanoo.