KRP:ltä karu varoitus: Nuoret ja lapset ovat alkaneet pitää seksiin liittyvää viestittelyä ja alastonkuvia normaalina asiana somessa

Sosiaalinen media on osa meidän kaikkien arkea, mutta erityinen merkitys sillä on lapsille ja nuorille. Somen kautta ollaan yhteydessä ystäviin ja tutustutaan uusiin ihmisiin. Yhä useammat ja yhä nuoremmat lapset ovat kirjautuneina eri somealustoille ja käyttävät niitä päivittäin. Niin paljon kuin sosiaalinen media onkin tuonut helpotusta arkeemme, on silläkin kääntöpuolensa.

Kuten muukin rikollisuus, on myös lapsiin kohdistuva seksuaalirikollisuus levinnyt verkkoon sosiaalisen median alustoille ja peleihin. Groomingia eli lasten houkuttelua seksuaalisiin tarkoituksiin tapahtuu valtavasti ja valtaosa nuorista on vastaanottanut seksuaalissävytteisiä viestejä somessa. Ilmiö on kasvava eikä kasvulle valitettavasti ole näkyvissä loppua. Viime aikoina on ollut havaittavissa, että lapset ja nuoret ovat alkaneet pitää seksuaalissävytteistä viestittelyä, dick picien lähettämistä tai alastonkuvien pyytämistä normaalina ja väistämättömänä osana sosiaalista mediaa. Näin ei tietenkään ole ja olisikin tärkeää varmistaa, että lapset ja nuoret tietävät, ettei tällaista käytöstä tarvitse hyväksyä tai sietää.

Lapsiin kohdistuva seksuaalirikollisuus on vaikea puheenaihe ja ilmiö, joka nostattaa paljon tunteita. Helpoimmalta voisi tuntua teeskennellä, ettei ongelmaa ole ja jatkaa eteenpäin kuten ennenkin. Ongelman tiedostaminen ja siitä puhuminen on kuitenkin luultavasti yksi tehokkaimmista tavoista ennalta ehkäistä verkossa tapahtuvaa lapsiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä ja houkuttelua. Ilmiön olemassaolon kieltäminen ja puhumattomuus sen sijaan altistaa yhä useampia lapsia hyväksikäytön kohteeksi. Tietoisuutta pitäisi pyrkiä lisäämään niin lasten kuin aikuistenkin keskuudessa.

Jo astuessaan somemaailmaan lapsen tulisi olla tietoinen siellä mahdollisesti vastaan tulevista vaaroista. Tästä vastuu on vanhemmalla. Vanhemman vastuu on kertoa lapselle ongelmista, joita tämä voi kohdata verkossa ja antaa työkaluja toimia, mikäli lapsi joutuu seksuaalisen viestittelyn kohteeksi. Lapsi voi kokea syyllisyyttä sekä ahdistusta joutuessaan vastaanottamaan seksuaalisia viestejä. Kun keskustelu aiheesta on avattu kotona vanhemman aloitteesta jo etukäteen, on lapsen helpompi kertoa tapahtuneesta. Aikuisen tehtävä on luoda ilmapiiri, jossa lapsi uskaltaa kertoa kokemastaan ilman, että pelkää saavansa rangaistuksen.

Vaikka houkuttelua ja verkossa tapahtunutta seksuaalista hyväksikäyttöä tulee poliisin tietoon yhä enemmän, on poliisin tiedossa olevat tapaukset vain murto-osa kaikista tapauksista. Liikaa ei voi korostaa sitä, ettei seksuaalisen hyväksikäytön tai houkuttelun kohteeksi joutuminen ole koskaan uhrin vika. Suuri osa lapsista ja nuorista kohtaa groomingia tai muuta seksuaalissävytteistä rajoja rikkovaa viestittelyä verkossa, mutta vain harva uskaltaa kertoa siitä aikuiselle. Usein syy olla kertomatta voi olla se, että lapsi pelkää, että häneltä kielletään puhelimen tai somen käyttö. Näin tekemällä lapsi tai nuori eristetään ystävistä ja omasta sosiaalisesta ympäristöstä, mikä ei tietenkään ole oikea ratkaisu.

Keskustelun lisäksi vanhemman olisi tärkeää tietää, mitä alustoja oma lapsi käyttää, miten nämä alustat toimivat sekä keiden kanssa lapsi tai nuori pitää yhteyttä niiden avulla. Olisi tärkeää perehtyä yhdessä lapsen kanssa yksityisyysasetuksiin ja miettiä, millaisia tietoja profiilissa on turvallista jakaa.

Kuinka kohdatessa seksuaalista viestittelyä verkossa tulisi siis toimia? Ensimmäisenä on hyvä ottaa kuvakaappaukset sekä käydystä keskustelusta että viestejä lähettäneen henkilön profiilista. Tämä helpottaa poliisin selvitystyötä ja toisinaan kuvakaappaukset ovat edellytys tapauksen selviämiselle. Heti kuvakaappausten ottamisen jälkeen viestejä lähettänyt käyttäjä kannattaa estää. Käyttäjän estäminen on paras keino suojella lasta tai nuorta uusilta houkuttelu- tai hyväksikäyttöyrityksiltä. Tämän jälkeen lapsen tai nuoren kanssa on hyvä keskustella asiasta ja tarjota tukea.