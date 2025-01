Suomalainen Kati jakaa vaatteita Los Angelesin maastopalojen uhreille – tragedian keskellä yksi asia tuo iloa

Los Angelesissa asuva suomalainen Kati Kanerva joutui maastopalojen alta evakkoon kotoaan ja auttaa nyt kotinsa liekeissä menettäneitä jakamalla lahjoitettuja vaatteita.

Los Angelesin Eagle Rockissa asuva Kanerva keräili viime keskiviikko-aamuna kiireessä tavaroita, joita ottaisi mukaan evakuointikäskyn käytyä. Moottoritien toisella puolella Altadenassa roihunneet maastopalot uhkasivat levitä Kanervan kotialueelle ja lähes koko naapurusto evakuoitiin.

– Alkoi tulla sen verran savua ja sähköt katkesivat. Pakattiin siinä pimeässä nopeasti, kun ei ollut sähköjä ja lähdettiin hotelliin. Onneksi tuossa on moottoritie välissä, niin onneksi ei levinnyt tähän, Kanerva kertoo MTV Uutisille.

Evakossa Kanerva oli lopulta neljä yötä ennen kuin pääsi palaamaan kotiinsa. Tuona aikana Kanerva ei kuitenkaan ollut toimettomana, vaan kääri hihansa ja järjesti oman Dresscue-vaateliikkeensä kautta vaatekeräyksen, joka auttaa kotinsa paloissa menettäneitä.

– Lahjoituksia on tullut enemmän kuin ollaan voitu ottaa vastaan. Jotkut on lähteneet kotoaan todella vähällä vaatetuksella eivätkä saa palata kotiin, joten todella moni on tullut hakemaankin vaatteita, kertoo Kanerva.

Keräyksen myötä Kanerva on kuullut traagisia tarinoita yksi toisensa jälkeen, mutta häntä ilahduttaa nähdä, miten ihmiset auttavat toisiaan.

– Vaikka tuhkaa leijuu pitkin kaupunkia ja täällä on ihan hirveä hätä ja katastrofaalinen tilanne, niin kaikki kyllä auttaa. Yhteisöllisyys näkyy siinä, että kaikki yrittää tehdä sen minkä pystyy, Kanerva kiittelee.

Vajaat kahdeksan vuotta sitten Los Angelesiin muuttanut Kanerva perusti Dresscue-kirpputoriliikkeensä kolme vuotta sitten ja nyt liikkeitä on kaupungissa jo kaksi.

Ilma on kirkastunut jo hieman ja Kanerva kertoo pienistä ilon pilkahduksista, joita liikkeellä on nähty keräyksen myötä.

– Eilenkin vanhempi pariskunta tuli poikansa kanssa hakemaan vaatteita ja oli ihana nähdä kun nainen kokeili vaatteita ja oikein innostui. Ihan kuin olisi ollut ihan normaalisti shoppailemassa, se toi lohtua hetkeksi, Kanerva kertoo.