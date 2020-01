Inha rottaongelma piinaa pääkaupunkiseutua – leuto sää saa siimahännät vilistämään myös tammikuussa: "Auton alta löytyi puolikas lihapulla"

Vantaan Havukoskella asuva Jouni Grönvall naapureineen on lähipäivinä huomannut rotan ulostetta neljän auton konepellin alta.

Hän on huolissaan myös siitä, että rotat juoksentelevat ympäriinsä, muun muassa taloyhtiön lasten hiekkalaatikolla.

Grönvallin mukaan tiiviin taloyhtiön isännöitsijä on ruvennut toimenpiteisiin, jotta rottaongelma saataisiin hoidettua asianmukaisesti.

Rottien näkeminen talvella on suhteellisen harvinaista, ja yleensä rottien määrä on suurimmillaan loppusyksystä. Leuto tammikuu on kuitenkin saattanut houkutella rottia esiin myös päiväsaikaan.