Rotat riivaavat jäteauton kuljettajia – MTV Uutiset sai paljonpuhuvan videon Helsingistä

– Jos rotta puraisee ja sillä on vesikauhu etkä itse saa päivän aikana hoitoa, kuolet, selostajan ääni videolla toteaa.

Tietyissä kohteissa on rottia aina

Kuvan paikka on Helsingin ydinkeskustan liepeillä Töölössä, ja jäteauton kuljettaja on Joel Santeri Wichmann .

– Tietyissä kohteissa tiedämme, että kohtaamme niissä rottia aina, ja niitä on paljon. Tuntuu, että niissä rotille ei tehdä mitään, Wichmann kuvaa MTV Uutisille.

Kerran rotta putosi harteille

Näin on käynyt Wichmannillekin. Kerran rotta putosi jätepussista hänen harteilleen, mutta hän sai rimpuilluksi eläimen kimpustaan.

– Yhdeksän kertaa kymmenestä rotta juoksee pakoon; se pelkää. Mutta on aina se yksi kymmenestä, joka kääntää katseen sinuun ja laittaa isomman vaihteen päälle. Silloin pitää ymmärtää, että se on uhka.

– Puolustusvoimissa opetettiin, että kun saavuttaa psykologien yliotteen hyökkääjään, kaikki on hyvin. Itse olen sen kantapään kautta kokenut rottien kanssa.

Pesäpallomailan kanssa jäteastialle

Wichmann kertoo, että hänen ajamassaan jäteautossa on jääkiekkomaila hankalia kohteita varten.

– Pari kertaa on käynyt niin, että rotta ei olekaan säikähtänyt. Silloin on pitänyt rannelaukauksella avustaa eläintä, että se on löytänyt jonkin toisen suunnan juosta.