Lapset jäävät ilman lain säätämiä oikeuksiaan – Krista Kiuru: "Yhteiskunta on valinnut väärin"

Krista Kiurun mukaan yhteiskunta on tehnyt väärän valinnan. Perhe- ja peruspalveluministeri pitää kehitystä pelottavana, mutta huomauttaa, että ensi kuussa astuu voimaan soteuudistus.

"Jokaisen suomalaisen pitää olla tarkkana"

Ministeri muistuttaa, että kyse on laista.

– Meidän tehtävämme kouluterveydenhuollossa on pitää huolta siitä, että ongelmat eivät kasaudu. Pidän hyvin huolestuttavana sitä, että jopa 300 000 lasta vähemmän saa tällä hetkellä kouluterveydenhuollon palveluja kuin aikaisempana aikana. Se kertoo yhteiskunnan väärästä valinnasta. Tämä on lakiin perustuva oikeus. Jokaisen suomalaisen pitää olla tarkkana, että myös meidän jälkipolvemme saavat sen avun, mitä lakiin on kirjattu.