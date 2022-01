Lapsiasianvaltuutetulta kovaa kritiikkiä etäkoululle: "Ikäryhmiin kohdistuvaa syrjintää"

"Valtakunnallinen suositus yliampuva"

Pekkarinen on samaa mieltä siitä, että koronatilanne on erittäin vakava ja tartunnat leviävät yhteiskunnassa nopeasti. Hän kuitenkin katsoo, ettei kaikkea voitavaa ole vielä tehty koronatilanteen parantamiseksi.

Etäkoulu on ikäryhmiin kohdistuvaa syrjintää

– On hirveän valitettavaa, että me aikuiset emme osaa tehdä näitä päätöksiä suunnitelmallisesti, vaan tämä on tällaista hötkyilyä ja hätäilyä yhdestä ratkaisusta toiseen päivästä riippuen, Pekkarinen lataa.

Syrjäytymisvaarassa olevat kaikkein huonoimmassa tilanteessa

Lapsiasiainvaltuutetun mukaan Suomessa on merkittävä joukko lapsia, joille eäkoulusta on erittäin paljon haittaa.

– Tämä on juuri se joukko, josta olemme jo ennen korona olleet erittäin huolissamme, koska he ovat syrjäytymisvaarassa ja syrjäytyminen tulee yhteiskunnalle todella kalliiksi sekä inhimillisesti että taloudellisesti todella kalliiksi. Ja yhtäkkiä emme ole heidän asemastaan yhtään huolissamme. lapsiasiainvaltuutettu ihmettelee.

– Lasten ja nuorten on todella tärkeää kokea, että he ovat osallisina yhteiskunnassa. Että heidän elämällään on tarkoitus ja merkitys ja että he ovat meille tärkeitä ihmisiä. Ja nyt tässä ollaan jälleen tekemässä päätöksiä lasten ja perheiden päiden yli.