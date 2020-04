Lapsen asuinpaikka vaikuttaa nyt paljon siihen, millaisen kouluruoan hän saa – Lieksassa käytössä lahjakortit, Joensuussa ruokakassit, Kuntaliitto: "Ei sama asia kuin kouluruokailu"

Lieksan kaupunki alkoi jakaa 40 euron arvoisia lahjakortteja, jotka käyvät paikallisiin päivittäistavarakauppoihin. Joensuussa puolestaan oppilaille jaetaan ruokakasseja, joissa on viiden päivän ruoat kerrallaan.

– Lähiopetukseen osallistuville tulee edelleen järjestää kouluruokailu ja etäopetuksessa oleville oppilaille tulee järjestää kouluruokailu siinä laajuudessa, kuin se on mahdollista toteuttaa, kertoo opetuksen ja kulttuurin johtaja Terhi Päivärinta Kuntaliitosta.

Ovatko lapset yhdenvertaisessa asemassa kouluruokailun suhteen?

Päivärinnan mukaan yhdenvertaisuuden toteutumista voidaan kyseenalaistaa tässä tilanteessa. Monet kunnat haluavat tukea perheitä, joilla on erityisen haasteellista poikkeustilassa, mutta kouluruokailu kuuluu silti jokaiselle koululaiselle.

– Mielestäni ei pitäisi sekoittaa kouluateriaa ja tällaisia kunnan omia avustuksia keskenään. Kouluateria on kouluateria, joka on tarkoitettu koululaiselle, ei koko perheelle.

Kouluateria on ollut erityisen tärkeä niille oppilaille, joille se on voinut olla päivän ainoa lämmin ruoka päivässä. Vastuu kouluruokailun järjestämisestä on edelleen kunnilla.