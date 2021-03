Lapissa jälleen riski koronalingolle pääsiäisenä – mökinvuokraajien toimintaa vaikea valvoa

Lapin sairaanhoitopiirin johtajan Jari Jokelan mukaan on olemassa vaara, että myös pääsiäisen aikaan syntyy uusia tartuntaryppäitä, jos mökkitiloja vuokraavat eivät noudata aluehallintovirastojen ohjeita.

– Se riski on olemassa, jos ohjeita ja suosituksia ei noudateta. En nyt sanoisi, että olen huolissaan, mutta ei voi täysin huoletonkaan olla sen asian suhteen. Yleisesti näyttää, että suurin osa matkailijoista on käyttäytynyt vastuullisesti sillä tavalla, ettei meillä ole kovin paljoa isoja tartuntaryppäitä talvilomakaudella ollut. Näitä yksittäisiä on valitettavasti kuitenkin. Sitten kaikki täällä matkustavat tai työskentelevät eivät valitettavasti ole halunneet ohjeita ja suosituksia noudattaa, Jokela kommentoi STT:lle.