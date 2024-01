Lapin pomolle riitti: Pelastajat joutuvat pukeutumaan kuin talvisodassa – "Nyppii suunnattomasti"

– Kaikilla muilla viranomaisilla, niin poliisilla kuin rajavartiolaitoksella, on asialliset talvivaatteet, pakkasvaatteet, turkislakit ja kaikki muut. Jostain syystä pelastustoimen virkavaatteisiin näitä ei ole laitettu, Aarto selventää.

– Joukkoni tänäänkin hoitavat tehtäviään äärimmäisissä olosuhteissa pakkasen ollessa –30°C–44,3°C, on asianmukaisten vaatteiden puuttuminen pöyristyttävää työturvallisuudella leikkimistä!

Ministeriöltä ei edes vastausta

– Kylmä on nyt. Eihän se olisi vaikeaa, kun muilla viranomaisilla on hyvät varusteet. Voisi ottaa tuotekuvaukset sieltä ja vaihtaa värit, niin siinähän on hyvät pakkasvaatteet. Ei se ole sen vaikeampaa ratkaista, Aarto alleviivaa.