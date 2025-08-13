Alavieskassa raju ulosajo – pelastuslaitos irrotti uhrin autosta

Alavieskassa Pohjois-Pohjanmaa on tapahtunut liikenneonnettomuus, jossa loukkaantui kaksi ihmistä.
Kolari tapahtui Alavieskan Taluskyläntiellä tänään keskivikkona noin kello 15.30.
Pelastuslaitoksen mukaan henkilöauto oli ajautunut ulos tieltä ja päätynyt katolleen ojaan.
Autossa oli kaksi matkustajaa, joista toisen pelastuslaitos joutui irrottamaan katollaan olevasta autosta.
Ensihoito kuljetti molemmat uhrit jatkohoitoon.
Onnettomuuden syystä ei ole tässä vaiheessa ole tietoa.
Onnettomuus haittasi Taluskyläntien liikennettä pelastus- ja raivaustöiden ajan.
