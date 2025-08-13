Alavieskassa raju ulosajo – pelastuslaitos irrotti uhrin autosta

Ambulanssi AOP
Pelastuslaitoksen mukaan henkilöauto ajautui ulos tieltä ja päätyi katolleen Alavieskan Taluskyläntiellä. Kuvituskuvassa ambulanssi.Jaakko Stenroos/All Over Press
Julkaistu 13.08.2025 16:41
Toimittajan kuva
Kati Hyttinen

kati.hyttinen@mtv.fi

Alavieskassa Pohjois-Pohjanmaa on tapahtunut liikenneonnettomuus, jossa loukkaantui kaksi ihmistä.

Kolari tapahtui Alavieskan Taluskyläntiellä tänään keskivikkona noin kello 15.30.

Pelastuslaitoksen mukaan henkilöauto oli ajautunut ulos tieltä ja päätynyt katolleen ojaan. 

Autossa oli kaksi matkustajaa, joista toisen pelastuslaitos joutui irrottamaan katollaan olevasta autosta. 

Ensihoito kuljetti molemmat uhrit jatkohoitoon. 

Onnettomuuden syystä ei ole tässä vaiheessa ole tietoa. 

Onnettomuus haittasi Taluskyläntien liikennettä pelastus- ja raivaustöiden ajan. 

0:55imgKatso myös: Jos saavut onnettomuuspaikalle, toimi näin!

Lisää aiheesta:

Auto suistui ulos tieltä Kirkkonummella – kaksi loukkaantui vakavastiNurmeksessa nokkakolari – toiseen autoon puristuksiin jäänyt kuljettaja sairaalaanKahden henkilöauton kolari Nelostiellä – kuusi ihmistä loukkaantunutPikkutyttö kuoli liikenneonnettomuudessa Saarijärvellä – kolme muuta loukkaantui rajussa ulosajossaKouvolassa raju ulosajoAuto ajoi ulos tieltä Mustasaaressa, kuljettaja sairaalaan
LiikenneonnettomuudetPoliisiPelastuslaitosKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Liikenneonnettomuudet