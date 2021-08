Länsi-Suomi: Valkohäntäkauris koronamuunnosten hautomo? Joka kolmannelta eläimeltä löytyi koronan vasta-aineita – Ruokavirasto pohtii toimia

Vertaisarviointia odottavan yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan jopa useammalla kuin joka kolmannella tutkitulla valkohäntäkauriilla on vasta-aineita koronavirukselle. Näytteet otettiin 385 kauriista, ja vertailuaineistona käytettiin verinäytteitä viime vuoden lopulta. Tällöin vasta-aineita löytyi vain muutamista näytteistä.

Tutkimuksen havaintoja pidetään merkkinä siitä, että eläimet ovat saaneet jossakin vaiheessa koronavirustartunnan. Todennäköistä on, että leviäminen on tapahtunut ihmisen välityksellä. Riskinä on, että virus muuntuu lajin sisällä ja siirtyy sen jälkeen takaisin ihmiseen.