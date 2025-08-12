Lando Norris täräytti mielipiteensä ensi kauden autoista – "Hölynpölyä"

McLarenin Lando Norris varoittaa, että F1:n on vältettävä teennäisiä tai käsikirjoitettuja kilpailuja vuoden 2026 säännöissä.

Norris testasi hiljattain uutta aktiivista aerodynamiikkakonseptia simulaattorissa. Brittikuski korosti arvostavansa suoraviivaista, kuljettajakeskeistä kilpa-ajoa ja suhtautuvansa varauksella uuden aerodynamiikkapaketin monimutkaisuuteen.

Vuodesta 2026 alkaen nykyinen DRS-järjestelmä korvataan aktiivisella aerodynaamisella paketilla, jossa on liikkuvat etu- ja takasiivet.

Kuljettajat voivat vaihtaa kahden tilan välillä: suuren downforcen "Z-tila" mutkiin ja pienen ilmanvastuksen "X-tila" suorille, joka tarjoaa lisänopeutta vähentämällä aerodynaamista vastusta.

Toisin kuin nykyinen DRS, uutta järjestelmää voidaan käyttää millä tahansa suoralla, joka on pidempi kuin noin kolme sekuntia.

Tämä lisää taktista joustavuutta, mutta myös monimutkaistaa kilpailustrategiaa.

– Se on erilaista. Se on hyvää ja erilaista eri tavoin, Norris kertoi muun muassa Motorsport Weekille.

– Mielestäni Formula 1, joka on moottoriurheilun, nopeuden ja kaiken huipulla, ei ole juuri parempaa kuin mitä olemme nähneet tänä vuonna ja viime vuosina.

Norris sanoo, että ensi vuonna erot ovat suurempia.

– Se ei tarkoita, että kilpa-ajoista tulisi huonompia. Mielestäni on monia asioita, jotka tekevät kilpa-ajosta parempaa.

– En vain halua mennä liian keinotekoiseksi – en halua asioiden olevan liian feikkimäisiä, liian käsikirjoitettuja – en usko, että se on oikein. Se ei ole moottoriurheilua, enkä pidä siitä.

Norris myönsi vuoden 2026 sääntöjen mukanaan tuomat haasteet ja kompromissit ja huomautti, että autot ovat tietyillä alueilla hitaampia ja vähemmän näyttäviä.

– Uudet autot eivät tule näyttämään yhtä nopeilta, koska suorien lopussa menetät vauhtia ja hidastat.

”Kuljettajina haluamme autoja, joita voimme vain ajaa.”

Norris tiivisti tunteensa kehittyvästä teknologiasta ja uusista säännöistä vetoamalla kilpa-ajon yksinkertaisuuteen ja autenttisuuteen.

– Rehellisesti sanottuna en halua tätä kaikkea DRS-hölynpölyä – haluan vain ajaa autoa, hän sanoi.

– Haluan vain vaihtaa isommalle, pienemmälle ja siinä kaikki. Siitä minä nautin. Voit puskea auton äärirajoille ja olla äärirajoilla.