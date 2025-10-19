Red Bullin Max Verstappen ylsi paalupaikalle formula ykkösten Yhdysvaltain gp:n aika-ajoissa Texasissa. Aika-ajot käytiin varhain sunnuntaina Suomen aikaa.

Toiseksi nopein aika-ajoissa oli McLarenin Lando Norris ja kolmanneksi nopein Ferrarin Charles Leclerc.

Paalupaikka oli Verstappenille seitsemäs tällä kaudella ja 47. uransa aikana. Texasissa hän on kurvannut paalulle nyt kahdesti.

Verstappen voitti Texasissa jo lauantaina sprinttikisan. Varsinainen kilpailu alkaa Suomen aikaa myöhään sunnuntaina.

MM-sarjaa kuljettajien puolella tällä hetkellä johtava McLarenin Oscar Piastri jäi Texasin aika-ajoissa kuudenneksi. Verstappen on kokonaistuloksissa kolmantena, kun taas Norris seuraa tallitoverinsa Piastrin kannoilla toisella sijalla.