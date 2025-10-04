F1:n seitsenkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton oli Singaporen GP:n tuomariston tutkinnassa.
Hamilton kutsuttiin tuomariston eteen, kun hänen epäiltiin ajaneen varomattomasti punaisten lippujen aikana, milloin kuljettajien on hidastettava vauhtiaan merkittävällä tavalla.
Punaiset liput tuotiin radalle lauantain kolmansissa vapaissa harjoituksissa, kun Racing Bullsin Liam Lawson ajautui seinään. TV-kuvien perusteella Hamilton palasi varsin kovalla vauhdilla takaisin varikolle. Tästä syntyi sääntörike-epäilys.
Kansainvälisen autoliiton FIA:n tuomaristo tutki asiaa Singaporessa, kuullen myös Hamiltonia ja tämän tallin eli Ferrarin edustajia.
– Telemetriatietojen pohjalta tehtyjen analyysien perusteella Hamilton ei alittanut määritettyä minimiaikaa, vaan hän pysyi sen yläpuolella, FIA:n tiedotteessa todettiin, jatkaen:
– Kun puhutaan varikolle saapumisesta, Hamilton ajoi hieman nopeampaa kuin muut kuljettajat samaan aikaan. Hän piti kuitenkin autonsa jatkuvalla syötöllä kontrollissa, eikä hän ajanut varomattomasti.
Tuomariston mukaan Hamilton olisi voinut hieman hidastaa vauhtiaan, mutta hän ei selkeästi rikkonut sääntöjä.
Tämän myötä Hamiltonille ei myöskään tuomittu tilanteesta rangaistusta.
Singaporen GP:n aika-ajot ovat paraikaa käynnissä.