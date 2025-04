Jo 170 000 asiakkaan lennot peruttu – Finnair: Työtaistelu lokaa yhtiön mainetta

Finnair on joutunut perumaan jo 1 400 lentoa lentäjien työtaistelun vuoksi. Finnairilta kerrotaan, että pitkittynyt työtaistelu tuhoaa Suomen mainetta luotettavana ja houkuttelevana matkailumaana.

Finnairin lentäjien pitkittynyt työtaistelu on yhtiölle vakava ongelma, sillä se aiheuttaa paitsi miljoonatappiot, myös vakavaa mainehaittaa Finnairin luotettavuudelle.

Finnair on joutunut perumaan joulukuun puolivälistä lähtien peräti 170 000 asiakkaan lennot, ja tämä on kismittänyt matkustajia.

– Tämä on meidän asiakkaille tosi ikävä tilanne, koska asiakkaat ostavat meiltä aikaa, ja heillä on oikeus luottaa siihen, että se lento operoidaan niin kuin on sovittu, kommentoi Finnairin viestintäpäällikkö Päivyt Tallqvist MTV Uutisille.

Lentojen peruuntumisesta johtuvat uudelleenreititykset ovat myös aiheuttaneet runsaasti ylimääräistä työtä.

– Asiakaspalvelu on välillä pahoin ruuhkautunut, Tallqvist myöntää.

Jo noin 1 400 lentoa on peruttu esimerkiksi siitä syystä, että sairastuneen lentäjän tilalle ei ole löytynyt korvaajaa, sillä lentäjillä on työtaistelusta johtuva päivystyskielto.

Finnairin lentäjien työriidan sovittelu on kestänyt historiallisen pitkään, jo yli puoli vuotta.

Lentäjiä edustava Suomen Liikennelentäjien liitto SLL on hylännyt sovintoesityksen kolmesti. Neuvottelut Finnairin lentäjien työehtosopimuksesta ovat ajautuneet umpikujaan.

Uusi sovittelu aloitetaan pidemmän tauon jälkeen ensi maanantaina.



– Tämä on ollut todellakin poikkeuksellisen pitkä prosessi. Seuraava sovittelu alkaa maanantaina ja kolmen päivän tiiviin sovittelun jälkeen tiedämme, onko asiassa mahdollisuus päästä ratkaisuun tai mahdollisesti antaa sovintoesitystä, toteaa sovittelija Nina Pärssinen Valtakunnansovittelijan toimistosta.

Lentäjät ovat vaatineet yleistä linjaa suurempia palkankorotuksia. Palkkojen lähtötaso on korkea: työnantajia edustavan Paltan mukaan lentokapteenin vuosipalkka on keskimäärin runsaat 200 000 euroa, perämiesten puolestaan vajaat 100 000 euroa.



Finnair toivoo tilanteen ratkeavan, sillä peruutukset kolhivat Finnairin mainetta yhtenä Euroopan luottavimpana lentoyhtiönä.

– Tässä tilanteessa, kun asiakkaat eivät voi luottaa, toteutuuko lento, niin se on todella ikävä tilanne meidän kannalta, Tallqvist sanoo.



Finnairille työtaistelu maksoi pelkästään tammikuun osalta viisi miljoonaa euroa.

Liikennelentäjien liiton puheenjohtaja ei ole vastannut MTV Uutisten yhteydenottoihin.