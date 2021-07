Läkähdytkö helteisiin myös yöllä? Näille paikkakunnille voit paeta käristysilmoja

Suomen kesä on poikkeuksellisen kuuma. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla yölämpötilatkin ovat pysyneet pitkiä ajanjaksoja yli 20 asteessa.

Kaikkialla ei kuitenkaan vietetä paahteisia öitä. Niin Vaalassa kuin Kilpisjärvellä on mitattu reippaasti alle 10 asteen lukemia yöaikaan, kertoo Forecan meteorologi Anna Latvala.

Vaalan valtaisat lämpötilaerot johtuvat Latvalan mukaan siitä, että ilma on ollut kuiva ja illalla auringon lämmityksen vähentyessä lämpötila on päässyt laskemaan. Pilvetön taivas on entisestään painanut lämpötilaa alemmas.