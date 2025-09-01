Lahtelaiselle ex-paikallispoliitikolle kuuden vuoden tuomio terrorismirikoksista

LK Simon Ekpa 01092025
Syytetty Simon Ekpa Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.Lehtikuva
Julkaistu 01.09.2025 11:33

MTV UUTISET – STT

Päijät-Hämeen käräjäoikeus on tuominnut entisen lahtelaisen paikallispoliitikon Simon Ekpan kuuden vuoden vankeuteen muun muassa terrorismirikoksista. 

Syytteet liittyvät Kaakkois-Nigeriassa sijaitsevaan Biafran alueeseen, missä Ekpa on syntynyt.

Käräjäoikeuden mukaan Ekpa pyrki vuosina 2021–2024 edistämään Biafran alueen itsenäistymistä laittomin keinoin. 

Oikeuden mukaan Ekpa oli muun muassa varustanut terroristiryhmiksi katsottuja aseellisia ryhmiä aseilla, räjähteillä ja ampumatarvikkeilla kontaktiverkostonsa kautta.

Ekpa kiisti syytteet täysin.

