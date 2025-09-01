Lahtelaiselle ex-paikallispoliitikolle kuuden vuoden tuomio terrorismirikoksista

Päijät-Hämeen käräjäoikeus on tuominnut entisen lahtelaisen paikallispoliitikon Simon Ekpan kuuden vuoden vankeuteen muun muassa terrorismirikoksista.
Syytteet liittyvät Kaakkois-Nigeriassa sijaitsevaan Biafran alueeseen, missä Ekpa on syntynyt.
Käräjäoikeuden mukaan Ekpa pyrki vuosina 2021–2024 edistämään Biafran alueen itsenäistymistä laittomin keinoin.
Oikeuden mukaan Ekpa oli muun muassa varustanut terroristiryhmiksi katsottuja aseellisia ryhmiä aseilla, räjähteillä ja ampumatarvikkeilla kontaktiverkostonsa kautta.
Ekpa kiisti syytteet täysin.