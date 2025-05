"Biafran pääministeri" sai terrorismisyytteet – myös huomattavat sometulot joutuvat syyniin

Lahtelaista paikallispoliitikkoa syytetään nigerialaisen separatistiliikkeen johtamisesta.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus aloitti tänään lahtelaisen paikallispoliitikon Simon Ekpan epäiltyjen terrorismirikosten käsittelyn.

Ekpaa syytetään terroristisessa tarkoituksessa tehdystä julkisesta kehottamisesta rikokseen ja terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Epäillyt rikokset on tehty Lahdessa vuosina 2021–2024.

Näistä olennaisin on ensin mainittu syyte. Syyttäjä kertoo MTV Uutisille, että hän vaatii Ekpalle vähintään 6 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Suomessa nostetaan syyte kyseisestä rikosnimikkeestä.

Asian voi summata siten, että Ekpa on osallistunut Kaakkois-Nigeriassa sijaitsevan niin sanotun Biafran alueen itsenäisyyttä ajavan separatistiliikkeen toimintaan ja pyrkinyt muodostamaan Biafrasta oman valtion.

Kysymys on siitä, onko tavoitetta edistetty asiallisin vai asiattomin keinoin.

Terrorismirikoksista syytetty Simon Ekpa vastasi syytteisiin Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa 30. toukokuuta 2025. Syyttäjän mukaan rikokset ovat tapahtuneet vuosina vuosina 2021–2024. Ekpan vieressä seisoo hänen avustajansa Kaarle Gummerus.

Syyttäjän mukaan Ekpa on vuonna 2023 itse tai yhdessä muiden kanssa perustanut Nigerian virallisesta hallintorakenteesta ja poliittisesta järjestelmästä irrallaan olevan niin kutsutun Biafran tasavallan pakolaishallituksen (Biafra Republic Government in Exile, BRGIE), jonka pääministeriksi Ekpa itse on asetettu, sekä siihen erottamattomasti liittyvän niin kutsutun Biafran paikallishallituksen (Biafra Republic Government in Homeland, BRGH).

Samassa yhteydessä Ekpa itse tai yhdessä muiden kanssa on perustanut Kaakkois-Nigerian alueelle aseellisia ryhmiä, joista Ekpa on käyttänyt muun muassa nimiä Biafra Defence Forces (BDF), the Biafra Liberation Army (BLA), Biafra Resistance Fighters (BRF), Biafra Airforce ja Biafra Navy. Ekpa on itse esiintynyt näiden ryhmien ylimpänä komentajana, syyttäjä esittää.

Aktiivinen viestijä

Syyttäjä katsoo, että Ekpa on viestipalvelu X:ssä omalla käyttäjätilillään julkaissut suuren määrän Nigerian viranomaisille ja omille seuraajilleen Nigeriassa ja muualla osoittamiaan viestejä, joissa hän on vaatinut muun muassa hallituksen joukkojen vetämistä pois alueelta, jatkanut kotonapysymisprotestien ja vaaliboikottien määräämistä ja niiden toimeenpanemista kehottaen seuraajiaan valvomaan niiden noudattamista, tarvittaessa voimakeinoin.

Lisäksi Ekpa on syyttäjän mukaan nimittänyt Nigerian turvallisuusviranomaisia ja armeijaa yleisesti terroristeiksi tai tappajiksi, joita vastaan biafralaisten on puolustauduttava surmaamalla heidät ja estämällä heiltä pääsy alueelle.

Syyttäjän mukaan hän on yllyttänyt seuraajiaan väkivaltaisiin iskuihin Nigerian viranomaisia, armeijaa ja paikallisia järjestyksenvalvontaryhmiä (vigilantes) ja fulani-heimon jäseniä vastaan. Lisäksi hän on kehottanut tuhoamaan Nigerian viranomaisten käytössä olevia rakennuksia.

Syyttäjän mukaan Ekpan ei katsota aikaansaaneen tai olleen osallinen missään tietyssä väkivallanteossa, vaan kyse on ollut vaarasta, että tällainen tapahtuu.

Ekpa kiistää syytteet terrorismirikoksesta. Hänen mukaansa somejulkaisujen tarkoitus ei ollut kehottaa rikoksien tekemiseen, vaan välittää paikallishallituksen viestiä ja alueen tapahtumia julkisuuteen.

– Syyttäjän mukaan kehotus vaaliboikottiin on ollut kehotus väkivaltaan, Ekpan avustaja Kaarle Gummerus totesi.

Hän myös kiistää organisoineensa alueella toimivia aseellisia ryhmittymiä, vaan hänen mukaansa ne ovat toimineet paikallishallituksen alaisuudessa itsepuolustustarkoituksessa.

Puolustus katsoo, ettei Ekpalla ole ollut todellista roolia tai käskyvaltaa paikallishallituksen toiminnassa eikä myöskään sen alaisuudessa toimivien itsepuolustusjoukkojen toiminnassa. Hänen roolinsa esimerkiksi pääministerinä tai asevoimien komentajana on ollut nimellinen.

Tuloja somesta

Syyte törkeästä veropetoksesta taas koskee Ekpan sosiaalisen median julkaisuista saamia tuloja, joista hän on maksanut verot ainoastaan Yhdysvaltoihin. Vältetyn veron määrä on syyttäjän mukaan noin 29 549,07 euroa.

Ekpalla on huomattava määrä seuraajia X:ssä ja Youtubessa, jossa hän on julkaissut videoita ja striimejä. Asian osalta hän katsoo syyllistyneensä perusmuotoiseen veropetokseen.

Kolmas syyte taas liittyy siihen, että Ekpa olisi esiintynyt asianajajana, vaikka hän ei ole Asianajajaliiton jäsen. Puolustuksen mukaan kyse on englannista suomeen tehtyyn käännökseen liittyvästä väärinymmärryksestä.

Ekpa on nigerialaistaustainen, Lahdessa kokoomusta edustanut entinen kuntapoliitikko. KRP teki tutkinnan aikana yhteistyötä Nigerian viranomaisten kanssa, koska epäiltyjen rikosten seurausten epäillään ilmenneen Nigeriassa.

Esitutkinnan aikana vangittuna oli myös neljä muuta ihmistä, joita epäillään terrorismirikoksen rahoittamisesta. Heidät on sittemmin vapautettu.

Lue myös: KRP teki eilen kiinnioton Lahden keskustassa epäillyn rahankeräysrikoksen takia