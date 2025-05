Ex-kuntapoliitikkoa epäillään terrorismirikoksista – oikeudenkäynti alkaa

Nigerialaistaustainen entinen kuntapoliitikko Simon Ekpa on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti Lahdessa paikallispolitiikassa vaikuttaneen miehen terrorismisyytteistä. Nigerialaistaustainen, Lahdessa kokoomusta edustanut entinen kuntapoliitikko Simon Ekpa on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Ekpaa syytetään muun muassa terroristisessa tarkoituksessa tehdystä julkisesta kehottamisesta rikokseen ja terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Syyttäjän mukaan hänen tavoitteenaan on ollut Nigerian valtioon kuuluvan niin sanotun Biafran alueen muodostaminen itsenäiseksi valtioksi.

– Poliisi epäilee, että mies on Suomesta käsin edistänyt pyrkimyksiään keinoin, jotka ovat johtaneet siviileihin sekä viranomaisiin kohdistuneisiin väkivaltaisuuksiin sekä muihin rikoksiin Kaakkois-Nigerian alueella. Tätä toimintaa mies on toteuttanut muun muassa sosiaalisen median kanavissaan, sanoi keskusrikospoliisin (KRP) tutkinnanjohtaja Otto Hiltunen tiedotteessa marraskuussa.

Epäillyt rikokset on tehty Lahdessa vuosina 2021–2024.

Yrittänyt itsenäistyä aiemminkin

Ekpa on ollut aktiivinen Kaakkois-Nigeriassa sijaitsevan Biafran alueen itsenäisyyttä ajavassa IPOB-separatistiliikkeessä. Useat mediat ovat kertoneet Ekpan toiminnasta ja siitä, että hän on muun muassa kehottanut laajaa sosiaalisen median seuraajajoukkoaan boikotoimaan vaaleja Nigeriassa.

Suomen Kuvalehden viime vuoden maaliskuussa julkaiseman jutun mukaan IPOB lakkautettiin, minkä jälkeen syntyi niin sanottu Biafran pakolaishallitus.

– Eli kaikki IPOB:n jäsenet ovat nykyään Biafran pakolaishallituksen puolella, paitsi muutama, Ekpa sanoi lehden haastattelussa.

Jutun mukaan Ekpa on Biafran pakolaishallituksen "pääministeri". Pakolaishallituksella on lehden mukaan oma armeija ja maaliskuussa se päätti poliisivoimien perustamisesta. Pakolaishallituksella on ollut sivukanslia Helsingin Käpylässä, jutussa sanotaan.

Biafra on yrittänyt itsenäistyä aiemminkin. Yritys vuonna 1967 johti sisällissotaan, joka jatkui vuoteen 1970 asti ja joka vaati yli miljoonan ihmisen hengen.