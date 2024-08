Lähteet: Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin uusi avaintyöntekijä lopetti työssään muutaman kuukauden jälkeen

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin tuore, alkukesästä nimitetty kansliapäällikkö Josh Kettler on lähteiden mukaan lopettanut yllättäen työnsä pariskunnan leivissä, kertovat useat ulkomaalaiset mediat Daily Mailiin nojaten. Lähteiden mukaan Kettler olisi lopettanut työnsä kaikessa hiljaisuudessa vain kolme kuukautta sen jälkeen, kun hän sen aloitti.

Harrylla ja Meghanilla on ollut lähteiden mukaan melko runsaasti vaihtuvuutta henkilökuntansa kesken viime vuosien aikana. Sen jälkeen, kun pariskunta meni naimisiin toukokuussa 2018, on lähteiden mukaan noin 18 työntekijää olisi jättänyt tehtävänsä Harryn ja Meghanin palveluksessa. Näistä noin yhdeksän työntekijää olisi lopettanut työskentelyn pariskunnalle sen jälkeen, kun he vetäytyivät kuninkaallisesta elämästään ja muuttivat Yhdysvaltojen Kaliforniaan vuonna 2020.