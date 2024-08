Lähde: Prinssi William teki jo linjauksen tulevien kruunajaistensa suhteen – ankara isku pikkuveli-Harrylle

Asia ei luultavasti ole kovinkaan ajankohtainen, sillä mikään ei viittaa tällä hetkellä siihen, että valta olisi piakkoin vaihtumassa Isossa-Britanniassa. Huoli heräsi toki alkuvuodesta laajalti, kun prinssien isä kuningas Charles ilmoitti saaneensa syöpädiagnoosin. Charles on kuitenkin esiintynyt aktiivisesti julkisuudessa pääsiäisestä lähtien ja vaikuttanut tilanteeseen nähden hyvävointiselta, vaikka hän jatkaa tiettävästi yhä syöpähoitojaan.

Sittemmin Harry on Meghanin kera useaan otteeseen avautunut julkisesti kuninkaallisen elämänsä vaikeuksista sekä kuninkaallisen perheenjäsenten väleistä.

– He ovat etääntyneet, mikä on äärimmäisen surullista, lähde kertoo.

Prinssi William on seuraavana kruununperimysjärjestyksessä isänsä Charlesin jälkeen. Williamin jälkeen seuraavana järjestyksessä on hänen esikoisensa, 10-vuotias prinssi George. Harry on kruununperimysjärjestyksessä viidentenä Williamin lasten jälkeen.