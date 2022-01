Kuningatar Elisabet kohtasi yhden suurimmista kriiseistään vuosikausiin – luottoapuna oli lähteiden mukaan lapsenlapsi prinssi William

Kuningatar Elisabetin kolmannen lapsen prinssi Andrew'n, 61, osallisuus edesmenneen liikemiehen Jeffrey Epsteinin epäiltyyn seksikaupparinkiin on aiheuttanut brittihovissa ennennäkemättömän skandaalin, joka on ollut myös 95-vuotiaalle Elisabetille henkilökohtainen, raskas kriisi. Tammikuun alussa Yhdysvalloista kantautui oikeuden tuomarin Lewis Kaplanin päätös, jonka mukaan Andrew'ta vastaan nostettu siviilikanne etenee siviilioikeudenkäyntiin Yhdysvalloissa. Kanteen on nostanut yhdysvaltalainen Virginia Giuffre, 38, jonka mukaan hän joutui 17-vuotiaana, eli alaikäisenä, Epsteinin seksikaupan uhriksi ja hänet olisi pakotettu harrastamaan seksiä prinssi Andrew'n kanssa kolmeen otteeseen vuosituhannen alussa.