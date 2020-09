Lahteen on perustettu uusi liivijengi, poliisi kertoo – "Liivejä on näkynyt katukuvassa"

Moottoripyöräilijöillä nähtiin uuden Red Roots -ryhmän nimeä kantavia liivejä ensimmäisen kerran keväällä, kertoo rikosylikomisario Pälvi Suokas Hämeen poliisilaitokselta.

– Meillä on kesän aikana tehty useita havaintoja tällaisesta uudesta ryhmästä kuin Red Roots. Liivejä on näkynyt katukuvassa. Henkilöitä, joilla on näitä liivejä ollut ja jotka ovat sitä kautta tuon ryhmän jäseniä, on nähty liikkuvan yhdessä Helvetin enkeleiden kanssa, Suokas sanoo.

Ainakaan toistaiseksi ei ole tiedossa, että Red Roots -ryhmää olisi perustettu muualle Suomeen, Suokas kertoo. Hänen mukaansa Red Rootsiin on siirtynyt ainakin osa aiemmin rikollisjärjestö United Brotherhoodin (UB) Lahden-osastossa olleista.

Poliisin käsityksen mukaan Red Roots on myös hankkinut ryhmän käyttöön tilat Lahdesta.

– Tässä uudessa ryhmässä on sellaisia henkilöitä, jotka ovat olleet aikaisemmin mukana UB:ssa. Osa on sellaisia, jotka ovat olleet hyvin läheisissä tekemisissä UB:n kanssa, mutta eivät ole olleet silloin varsinaisia liivien kantajia, mutta ovat nyt pitäneet tämän uuden ryhmittymän liivejä. Se on aina vähän suhteellinen käsitys, että ketkä ovat siirtyneet ja mistä, Suokas kertoo.

"Osastoa ei ole ainakaan samanlaisena kuin aiemmin"

Suokkaan mukaan poliisin käsitys on se, että Lahden UB:ta ei enää ole.

– Sen tilalle on tullut ainakin osittain tuo Red Roots. UB Lahden toimijoita on olemassa, mutta sen osastoa ei ole ainakaan samanlaisena kuin aiemmin, hän toteaa.

Syyttäjä Anna-Riikka Ruuth ja Poliisihallitus nostivat kanteen United Brotherhoodin lakkauttamiseksi vuosi sitten syyskuussa.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi UB:n ja sen alaisen Bad Unionin väliaikaiseen toimintakieltoon tammikuussa. Lakkauttamisasiaa käsitellään oikeudessa myöhemmin tänä vuonna.

United Brotherhood ilmoitti tammikuussa yllättäen lopettavansa toimintansa. Poliisihallitus ja syyttäjä kuitenkin kertoivat, ettei ilmoitus vaikuta lakkauttamiskanteeseen.

Suokkaan mukaan UB ei kuitenkaan ole varsinaisesti lopettanut toimintaansa.

– Meidänkin alueelta on henkilöitä, jotka valtakunnallisesti osallistuvat UB:n toimintaan, hän kertoo.

Osa samoja, osa eri henkilöitä

Suokkaan mukaan ulkoisesti Red Rootsin toiminta näyttää hyvin samantyyppiseltä kuin UB Lahden toiminta.

– Mutta se, mitä se toiminta on, mikä on kunkin jäsenen toimintaa ja mikä on tällaisen ryhmittymän yhteistä toimintaa, tulee poliisin näkökulmasta aina näytettyä esitutkintapöytäkirjojen kautta. On kyse uudesta ryhmästä ja sen osalta ei ole mitään tällaista virallista tässä vaiheessa.

Onko UB Lahti siis käytännössä jatkanut toimintaansa, mutta ainoastaan vaihtanut nimeään?