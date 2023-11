Suomessa ei toimi vain maahanmuuttajataustaisten katujengejä – pääosin kantasuomalaisten muodostama jengi vaikuttaa Itä-Uudellamaalla

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella toimii katujengi, joka koostuu pääosin kantasuomalaisista, poliisista kerrotaan STT:lle. Poliisi on aiemmin sanonut, että katujengit ovat pääosin maahanmuuttajataustaisten miesten muodostamia ryhmiä.



Muun muassa sosiaalisen median perusteella ryhmä leimautuu Järvenpäähän ja sen nimi viittaa kaupungin postinumeroon. Rikoskomisario Jani Pulakka ei kommentoi STT:lle ryhmän nimeä tai sitä, missä kaupungissa se toimii. Ryhmittymä on tuonut itseään esiin sosiaalisessa mediassa, Pulakka kertoo.



Jengiin kuuluvat ihmiset ovat 18–26-vuotiaita nuoria aikuisia, Pulakka sanoo. Alaikäisiä toimintaan ei ole liittynyt.



Katujengiläiset ovat tehneet väkivaltarikoksia, ampuma-aserikoksia ja huumausainerikoksia, Pulakka kertoo. Osa rikoksista on ollut törkeäksi luokiteltuja.



– Rikollisuutta, jota on muutoinkin kytketty näihin julkisuudessa esitettyihin katujengeihin, Pulakka luonnehtii.



Rikokset ovat Pulakan mukaan olleet suurilta osin sellaisia, joissa on ollut osallisina useita jengiin yhdistettyjä henkilöitä. Hän ei kerro tarkemmin rikosten ajankohdista, mutta sanoo niiden sijoittuvan "vuosien ajalle".



Jengiin kuuluu Pulakan mukaan 15–30 henkeä. Tarkempaa määrää on vaikea sanoa, sillä katujengien kohdalla ei ole aina selvää, kuka tosiasiassa on jengin jäsen, hän sanoo.



– Nämä katujengit eivät ole niin tiukkarajaisia kuin esimerkiksi perinteinen järjestäytynyt rikollisuus, missä joko kuuluu jengiin tai ei.

Ei selkeitä johtajia

Pääosin kantasuomalaisista muodostuvalla jengillä ei Pulakan mukaan ole selkeää johtajaa tai johtohahmoja, jotka koordinoisivat tai organisoisivat toimintaa. Muutama ihminen on kuitenkin ottanut ryhmässä suurempaa roolia.



– On sellaisia avainhenkilöitä, joiden katsotaan liittyvän suurempiin rikoksiin tai muutoin pitävän jonkinlaista valta-asemaa siellä ryhmässä, Pulakka sanoo.



Poliisin näkemyksen mukaan monet ryhmän jäsenistä ovat tunteneet toisensa pitkään.



– Toki vuosien mittaan on tullut uusia tuttavuuksia tähän porukkaan, joka on myöhemmin muodostunut katujengiksi.



Ryhmään kuuluu Pulakan mukaan myös vankilatuomioita suorittaneita ihmisiä.



Jengin toiminta on poliisin näkökulmasta pääpiirteittäin hyvin samantyyppistä kuin muillakin katujengeillä.



Ryhmällä on poliisin mukaan erilaisia kytköksiä myös muihin pääkaupunkiseudun katujengeihin.

Alueella myös toinen katujengi