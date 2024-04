Lähteekö Therese Johaug yleisurheilun EM-kisoihin? Näin vastaavat manageri ja yu-pomo

Johaug osallistuu toukokuun ensimmäinen päivä Gruen puolimaratonille, jossa juostaan erityisen nopea reitti. Hiihtäjäkuningatar on ilmoittanut tavoiteajakseen 1.09.30, kun EM-kisojen tulosraja on 1.10.30.

Johaugilla ja hänen managerillaan on kuitenkin mahdollisuus muuttaa ajatuksia EM-matkan suhteen, jos raja alittuu.

– Jos on alittanut rajan, on paikka joukkueessa. Se on hänestä itsestään kiinni. Theresen täytyy päättää itse, Norjan yleisurheiluliiton urheilujohtaja Erlend Slokvik sanoo.