Therese Johaug arvokisoihin pikavauhtia? Kisaaminen varmistui: lataa hurjan tavoitten

Therese Johaug lopetti hiihtouransa vuonna 2022, mutta hänen paluutaan kilpaladuille on spekuloitu sen jälkeen vahvasti, etenkin viime aikoina. Nyt Johaug palaa kilpailuihin, mutta juoksun puolella.

Johaug kertoi ilmoittautumisen yhteydessä tavoiteajakseen 1.09.30, mikä on kovaa valuuttaa, sillä esimerkiksi Suomen ennätys matkalla on Camilla Richardssonin tänä vuonna juostu 1.09.54.

Kondis.no-sivuston mukaan EM-kisojen tulosraja on 1.10.30, joten Johaugilla olisi tavoiteajan juostessaan mahdollisuus lähteä edustamaan Norjaa Rooman kesän EM-kilpailuihin.

– En uskalla arvailla, mitä suunnitelmia Johaugilla on, mutta hän on hyvässä kunnossa ja harjoittelee. Hän todella haluaa juosta kovan ajan puolimaratonilla, Nesbråten kertoo.

Kirkenärin puolimaratonin reitti on sellainen, että siinä on mahdollisuus huippuaikoihin.

– Rata on todella tasainen, ja loppua kohti käyrä on negatiivinen. Reittiä voi verrata Euroopan tasaisimpiin reitteihin. Jos olemme onnekkaita sään kanssa, ei ole ongelma juosta kovaa, Nesbråten toteaa.

Johaug ei ole heittänyt tavoiteaikaansa hatusta, sillä hänellä on myös vahvaa juoksutaustaa. Norjalaistähti juoksi 10 000 metriä vuonna 2021 aikaan 31.32,88. Sekin olisi Suomessa kovaa valuuttaa. Vauhdikkaammin on juossut vain SE-nainen Richardsson (31.12,78) viime kesänä.

Johaug ei ole vielä ilmoittanut paluustaan hiihtoladuille, mutta vihjeitä paluusta on saatu jatkuvasti viime aikoina. Puolimaraton on taas yksi vihje lisää siihen suuntaan, että Johaug olisi tekemässä paluuta maastohiihdon pariin. Hiihtolajien MM-kisat hiihdetään ensi vuonna Norjan Trondheimissä, ja Johaug on vihjaillut, että hänet saatetaan nähdä siellä numerolappu rinnassa kotiyleisön edessä.