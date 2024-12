Tamperelainen bussikuski sai somekansan liikuttumaan teollaan – nyt puhuu kuljettaja: "Enhän minä voinut lapsia siihen jättää"

Tamperelainen bussinkuljettaja Nina Wiik pelasti jouluretkellä olleiden päiväkotilasten vaaralliseksi muodostuneen paluumatkan. Tavoitimme sankaribussikuskin, jolle lasten auttaminen oli itsestäänselvyys.

3–5-vuotiaiden päiväkotilasten jouluretki Tampereella sai tiistaina yllättävän käänteen, kun Tallipihalla Tampereella aamupäivällä vierailleet lapset ja heidän hoitajansa olivat palaamassa takaisin päiväkodille.

Nyssen bussiin numero 81 Tampereen keskustasta hypänneet 17 lasta ja kolme aikuista olivat matkalla Ylöjärvellä sijaitsevaan Koulukallion päiväkotiin.

Matkaa taitettiin ensin yhdellä bussilla, jonka jälkeen päiväkotilaisten oli tarkoitus hypätä seuraavaan bussiin.

Juuri ennen päiväkotilaisten vaihtopaikkaa bussinkuljettaja huomasi, että vilkasliikenteisen Vaasantien bussipysäkki oli täysin lumikinosten keskellä.

– Kuulin vain, kun bussikuski totesi yhtäkkiä, että mitäs nyt tehdään, kertoo Koulukallion päiväkodin lastenhoitaja Minna Hokkanen

Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen bussi numero 81 joutui lumikaaoksessa yllättävän tilanteen eteen. Kuvituskuva.

Hokkanen kertoo MTV Uutisille, että bussipysäkille ei yksinkertaisesti päässyt. Epätoivo ehti jo vallata päiväkodin työntekijät, sillä lapsia oli mahdotonta jättää pysäkille, sillä he olisivat joutuneet jäämään ajotielle.

– Siinä pysäkillä oli puolentoista metrin korkuinen valli, jonka yli lasten olisi ensin pitänyt kiivetä. Se ei olisi ollut mitenkään mahdollista, Hokkanen kertoo.

– Sitten kuulimme, kun bussikuski sanoi meille, että ei hän voi jättää meitä tienvarteen lasten kanssa. Hän ehdotti, että hän tekee ylimääräisen kierroksen Lielahden kohdalla ja vie meidät toiselle pysäkille, josta pääsemme seuraavaan bussiin.

Päiväkodin työntekijät olivat kuljettajalle äärimmäisen kiitollisia, sillä äkkipäätös pelasti heidän päivänsä ja koko jouluretken.

– Tiedän, että ratkaisu ei ollut hänelle mikään pikkujuttu, koska bussin on pysyttävä aikataulussa. Ehdimme hänen ansiostaan seuraavaan bussiin, ja hän oli päivämme pelastus ja meidän enkelimme.

Hokkasen mukaan tilanne olisi pahimmillaan eskaloitunut monella tapaa, sillä seuraava vaihtoyhteys olisi ollut vasta puolen tunnin päästä, ja vaarallinen ajotie oli aivan vieressä. Päiväkodissa lapsia odotti jo lounas ja päiväunet.

Bussikuski häkeltyi palautteesta

Hokkanen kertoi tapahtuneesta ja naispuolisen kuljettajan uroteosta samana iltana Facebookissa Tampereen puskaradio -ryhmässä, ja julkaisu sai nopeasti aikaan valtavasti huomiota ja tuhansia tykkäyksiä.

Osa kommentoijista on ollut ostamassa kuljettajalle jopa joululahjoja, sillä kuljettajan ystävällisyys ja inhimillisyys on koskettanut monia.

Monen viestissä on kiitelty sitä, miten ilahduttavaa on ollut huomata, että maailmasta löytyy vielä auttavaisia ihmisiä.

MTV Uutiset tavoitti pitkän linjan bussinkuljettajan Nina Wiikin. Hän on häkeltynyt kuultuaan, miten paljon hänen toimintaansa on kiitelty.

– Menen ihan hämilleni, olen todella otettu. Ajattelin vain, että toimin oikein, Wiik sanoo.

– Uskon, että kuka tahansa muukin kuski olisi toiminut ihan samalla tavalla.

Wiik kertoo, että tilanne tiistaina oli haastava, sillä kaupungissa oli lumikaaos. Lunta oli satanut lyhyessä ajassa niin paljon, että parille bussipysäkille oli kipattu valtavat lumimassat. Päiväkotilasten pysäkki oli yksi niistä.

– Se lumen määrä yllätti varmasti kaikki, ja siinä pysäkillä lumi oli kasattu yli metrin korkuisiksi aurauskinoksiksi, joten enhän minä voinut lapsia siihen jättää. He olisivat joutuneet jäämään ajoradalle, ja Vaasantiellä on ihan hirveä liikenne, Wiik sanoo.

"Autan pulassa olevia ihmisiä"

Wiik ajoi lapset turvallisesti ylimääräisen lenkin kautta sellaiselle pysäkille, josta päiväkotiryhmä pääsi jatkamaan matkaansa.

– Pääsin tekemään lenkin, jossa ei jäänyt yhtään pysäkkiä käymättä, joten se helpotti tietysti. Tein ratkaisun ihan ex tempore, sillä tietysti autan ihmisiä, kun he ovat pulassa, Wiik sanoo.

Ylöjärvellä sijaitsevan päiväkodin lapset olivat joutua pakkasen ja vilkkaan liikenteen armoille. Kuvan lapset eivät liity tapaukseen.

Hän kertoo, että 19-vuotisen työuran varrelle on osunut aiemminkin vastaavia tilanteita, joissa hän on auttanut asiakkaitaan. Hän on toiminut bussinkuljettajana niin Helsingissä kuin Tampereella.

– Täällä Tampereella kuljettajat ovat mielestäni kaikki hyviä tyyppejä, ja kuskit tervehtivät toisiaan aina tuolla ajellessa.

Wiik kertoo auttavansa ihmisiä muutoinkin aina kuin mahdollista – erityisesti vapaa-ajallaan.

– Avaan vanhuksille ovia ja hinaan ihmisten autoja, jos autot jättävät tielle. Kerään myös kuolleita eläimiä, kuten pöllöjä ajoradoilta öisin, koska Tielaitos ei sitä enää tee. Olen sen sorttinen, että autan mielelläni aina muita.

Wiik sai myös liikennöitsijänä kyseisellä bussilinjalla toimineelta työnantajaltaan Vekka Groupilta kiitosta toiminnastaan.

MTV Uutisten tavoittama Vekka Groupin johto pitää tärkeänä sitä, että inhimillisyys ja auttaminen korostuvat hankalissa ja yllättävissä tilanteissa.

Katso myös: Kaisa on käynyt kaupassa kengurun kanssa jo 10 vuoden ajan

3:50

Kaisa matkustaa bussissakin kengurun kanssa.