Kuukausia kadoksissa ollut Ransu-koira löytyi! "Yhteistyössä on voimaa"

Ainakin kaksi kuukautta omilla teillään ollut Ransu-koira on löytynyt kunnossa.

Aiheesta kerrotaan Ransun etsintöjä varten perustetussa Facebook-ryhmässä. 12. tammikuuta tehdyssä päivityksessä kerrotaan, että Ransu on otettu kiinni ja että se on turvassa. Päivityksessä kiitetään kaikkia matkassa jännittäneitä ja myötäeläneitä ja todetaan, että "yhteistyössä on voimaa".

Tassutiimistä vahvistetaan tieto löytymisestä MTV Uutisille ja kerrotaan, että tässä vaiheessa asiaa ei kommentoida enempää. Myös Facebookissa kerrotaan, että myöhemmin on tulossa lisää tietoa.

Kaakkois-Suomen metsissä vapaana ollut Ransu oli tiettävästi kateissa ainakin lokakuusta asti. Koira nousi valtakunnan tietoisuuteen Ylen uutisoitua sen etsinnöistä. Ylen tietojen mukaan se oli saattanut kulkea jopa kymmenien kilometrien päivämatkoja.

Kerroimme aiemmin, miten siitä oli tehty useita näköhavaintoja ja että uusimmat havainnot olivat Etelä-Savon rajalta.

