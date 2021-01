Lähes puolta SM-liigan seuroista uhkaa konkurssi – MTV Urheilun selvityksessä kylmääviä arvioita: "Omin voimin tästä ei nousta"

Koronaviruspandemiasta ja sen aiheuttamista rajoituksista uhkaa tulla musertava isku jääkiekon SM-liigalle ja sen seuroille. Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela arvioi MTV Urheilun haastattelussa reilu viikko sitten , että tilanne on monien Liiga- ja Mestis-seurojen osalta jo kriittinen.

– Jos rajoitukset pysyvät nykyisellään, on todennäköistä, että 4–8 viikon aikana useita jääkiekon huippuseuroja joutuu lopettamaan toimintansa. Osa jopa pysyvästi, Nummela totesi.

MTV Urheilun tekemä tuore selvitys paljastaa, että SM-liigaseurojen konkurssiuhka on hyvin todellinen. Peräti kuuden seuran toimistolta tunnustettiin, että toiminta uhkaa päättyä, jos nykyiset rajoitukset jatkuvat ja kausi pelataan päätökseen tyhjien katsomojen edessä.

Nykyrajoitukset voimassa ainakin tammikuun loppuun

Alueellisia eroja on kuitenkin paljon. Aluehallintavirasto on jatkanut tiukkoja rajoituksia esimerkiksi Itä-Suomessa aina 22. helmikuuta saakka. Länsi- ja Sisä-Suomen sairaanhoitopiireissä ollaan jatkamassa nykyrajoituksilla 8. helmikuuta asti, Varsinais-Suomessa 10. helmikuuta saakka.

Rajoitusten purkaminen ennen määräaikaa on kuitenkin mahdollista, jos viranomaisten mielestä tautitilanne antaa siihen mahdollisuuden. Liigapomo Hiltunen kommentoi rajoitusnäkymiä MTV Urheilulle reilu viikko sitten.

– Meidän vahva toiveemme on, että sosiaali- ja terveysministeriö, THL ja viranomaiset katsoisivat tätä tilannetta sen mukaan, mihin se on kehittymässä. Toivomme, että he harkitsisivat syksyllä käytössä olleiden normaalivaiheen rajoitusten käyttöönottoa, Hiltunen summasi.