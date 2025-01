Suomeen ei ehkä tule pitkää ja kireää pakkasjaksoa koko talvena

Voimakas länsivirtaus näyttäisi jatkuvan, ja helmikuusta odotetaan hyvin lauhaa.

Pitkää ja kireää pakkasjaksoa ei ole odotettavissa Suomeen ehkä koko talvena, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Asiaa kommentoi puheenvuorossaan laitoksen nettisivuilla keskiviikkona meteorologi Henri Nyman.

Länsivirtaus on ollut koko talven keskimääräistä voimakkaampi. Se on johtanut Nymanin mukaan toistaiseksi varsin lauhaan talveen Suomessa.

Ennusteen taustalla on se, että polaaripyörteen odotetaan pysyvän vahvana kuluvana talvena tästäkin eteenpäin. Suomeen polaaripyörre on vaikuttanut Nymanin mukaan siten, että lauha ja vahva länsivirtaus on ollut vallitsevana.

Kylmää pakkassäätäkin on koettu Etelä-Suomea myöten, mutta kylmemmät jaksot ovat jääneet lyhyiksi.

– Polaaripyörteen muoto näyttää pysyvän samana, ja helmikuukin vaikuttaa ennusteissa Suomessa hyvin lauhalta, Nyman kirjoittaa.

Meteorologi kuitenkin samalla myöntää, että ennusteet ovat vain ennusteita. Säässä voi tapahtua vielä jotain yllättävää ennen kevätauringon lämmittävää vaikutusta.

– Jo nyt lienee kuitenkin melko varmaa, että Suomi välttyy tänä talvena pitkäkestoiselta kireän pakkasen jaksolta, Nyman linjaa.

Hänen mukaansa polaaripyörre hajoaa keväiden kuluessa, keskimäärin huhtikuussa.

– (Sen vuoksi) tavanomaista kylmempiä jaksoja voi vielä esiintyä ennen kesän alkua. Näissä tapauksissa aurinko kuitenkin lämmittää jo ilmaa päivisin selvästi, Nyman sanoo.

40 pakkasastetta rikkomatta

Kuluvan talven tähän mennessä kylmin pakkaslukema on ollut –38,9 astetta. Se mitattiin Lapissa Savukosken Tulppion havaintoasemalla 8. tammikuuta.

Erikoista on, että samoihin aikoihin Ahvenanmaan Kökarissa lämpötila oli puolestaan jopa 4,7 astetta plussalla. Lämpötilaero maan sisällä oli siis yli 40 astetta.

Talven alimmat lämpötilat tapaavat pudota Lapissa ja Itä-Suomessa 45–50 pakkasasteeseen. Muualla Suomessa on talvella yleensä enimmillään 35–45 astetta pakkasta, kun taas rannikoilla ja saaristossa pakkanen laskee kovimmillaan 25–35 miinusasteeseen.