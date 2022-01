Lähes joka neljäs koronapotilas sairaalassa pääosin muista syistä – sivulöydösten raportointia muutetaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan sairaalassa on nyt 620 koronapotilasta, mikä on yli sata potilasta enemmän kuin viime viikon perjantaina.

– HUSin vuodeosastoilla on tällä hetkellä 139 potilasta. Noin viidesosa on potilaita, joilla korona on sivulöydös, eli he ovat hoidossa jonkin muun syyn vuoksi ensisijaisesti.