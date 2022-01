Sairaaloiden koronapotilaiden määrä kaksinkertaistui kahdessa viikossa – HUS-pomo kertoo, miksi tilanne on kriittinen ja miten tilanne eroaa keväästä 2020

Sairaalahoidossa on koronan vuoksi 620 ihmistä, joista 60 tehohoidossa. Perjantaina sairaalahoidossa oli 508 koronapotilasta eli yli sata potilasta vähemmän kuin nyt. Kahdessa viikossa sairaalapotilaiden määrä on kaksinkertaistunut.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin virkaatekevä toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi kertoi MTV:n Uutisaamussa, että HUSin sairaaloissa koronapotilaita on tällä hetkellä 153, joista tehohoidossa 22.

Tilanne sairaaloissa on kriittinen, mutta se ei johdu pelkästään koronasta.

– Meillä valitettavasti koko terveydenhuoltojärjestelmä käy hitaalla. Koronapotilaita on joka puolella, henkilöstöpulaakin on joka puolella. Sen lisäksi on paljon muitakin sairauksia, joita joudutaan hoitamaan. Päivystysten ja kiireellisen hoidon täytyy toimia.