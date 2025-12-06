Jalankulkija on kuollut liikenneonnettomuudessa Satakunnassa Kankaanpäässä, kertoo Lounais-Suomen poliisi.
Kankaanpäässä Porintiellä Hämeenkadun risteyksen jälkeen tapahtui poliisin mukaan itsenäisyyspäivän iltana jalankulkijan sekä henkilöauton välinen onnettomuus, jossa jalankulkija menehtyi.
Poliisi sai tiedon Kankaanpäässä tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta kello 19.18.
Alustavien tietojen perusteella Porin suuntaan ajanut henkilöauto oli törmännyt ajoradalla kävelleeseen jalankulkijaan.
Tiellä on 80 kilomettrin nopeusrajoitus eikä valaistusta. Näkyvyyttä rajoitti poliisin mukaan myös vesisade.
Kuljettajaa ei epäillä rattijuopumuksesta.
Ensihoito toimitti ajoneuvon kuljettajan tarkastettavaksi.
Poliisi on aloittanut onnettomuuden tutkinnan.
