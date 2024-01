Miten sujui aamun lumikaaos Helsingissä poliisin näkökulmasta?

Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrotaan MTV Uutisille, että torstain myräkän myötä Helsingin seudulla on tapahtunut viimeisen kahdentoista tunnin aikana ainakin 15 erilaista kolaria, joista 4 on ollut luonteeltaan hieman suurempia.

Vakavilta henkilövahingoilta on ainakin toistaiseksi vältytty.

Kolareista 11 on ollut pienempiä peräänajoja tai sellaisia, joissa on osuttu toista autoa kylkeen. Osallisina kolareissa on ollut henkilöautoja, pakettiautoja ja raskasta liikennettä.