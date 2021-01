Lahden epäilty sarjaraiskaaja vaani humalaisia naisia ja tarjosi kyydin kotiin: "Uhrit ovat ihan tavallisia suomalaisia naisia"

Koska tapauksen tutkinta on edelleen hieman kesken, Havusela ei voi kommmentoida epäiltyjen tekojen yksityiskohtaisia tietoja. Hänen mukaansa vyyhti lähti paljastumaan ja tekijän jäljille päästiin viimeisimmän tapauksen, eli vuonna 2020 tapahtuneen epäillyn raiskauksen tultua poliisin tietoon.

Vaani päihtyneitä naisia

Tutkinnanjohtaja ei ota kantaa siihen, onko mies myöntänyt tai kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Havuselan mukaan asioita ei kuitenkaan ole ollut hankala selvittää, vaan poliisin kontakti epäiltyyn on ollut hyvä.

Mies on noudattanut teoissa toistuvaa kaavaa. Uhreiksi on valikoitunut voimakkaasti päihtyneitä naisia, jotka ovat yöaikaan poistuneet ravintoloista Lahden keskusta-alueella. Mies on tarjonnut naisille autokyytiä kotiin ravintoloiden sulkemisajan jälkeen.