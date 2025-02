Kanadalaishyökkääjä vahvistukseksi SM-liigaan

Vaasan Sport nappasi kanadalaishyökkääjä Cole Fonstadin loppukaudeksi riveihinsä.

Siirto tapahtui lauantaina umpeutuneen siirtoajan puitteissa, mutta seura tiedotti siitä vasta tänään.

24-vuotias Fonstad siirtyy Vaasaan AHL-joukkue Utah Grizzliesin paidasta. Hän pelasi nipussa tällä kaudella 30 ottelua pistein 7+13=20. Fonstad pyörähti kuluvalla sesongilla myös Saksan DEL-liigassa Straubing Tigersissä 18 pelin verran, mutta tehoja syntyi vain 0+3.

Sport ja kanadalainen kävivät keskustelua parin viikon ajan.

– (Martin) Hanzlin poistuttua ja (Kalle) Miketinacin sesongin päätyttyä tarve sentterille tuli ajankohtaiseksi ja siitä alkaen tilanteeseen on työstetty ratkaisua. Fonstad on erityisesti kahden suunnan sentteri, mutta hänellä on kykyä tehdä tulosta myös hyökkäyspäähän, Sportin urheilujohtaja Ari-Pekka Pajuluoma kommentoi tiedotteessa.

Fonstad on Montreal Canadiensin viidennen kierroksen varaus vuodelta 2018. Hänellä ei ole vyöllään NHL-otteluita, mutta AHL:ssä matseja on kertynyt 117.

Sport on SM-liigan runkosarjassa sijalla 12. Se taistelee paikasta pudotuspeleihin.