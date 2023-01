Lähde: F1-tähti Lewis Hamiltonille tarjottiin jättimäistä sopimusta – mutta miten Manchester United liittyy asiaan?

Hamilton on puhunut avoimesti siitä, miten Mercedes-tallin osaomistaja Ratcliffe on hänelle enemmän kuin pelkkä pomo.

– Hän on osaltaan sitä, mutta ennen kaikkeaan hän on yhteistyökumppanini. Toivon, että voisimme tehdä jatkossa entistä enemmän yhteistyötä, ja että voisimme rakentaa jotain hienoa hänen kanssaan. En vielä tiedä, että mitä se on. Aika näyttää, Hamilton totesi muun muassa Mirrorin mukaan.