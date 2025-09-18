NHL:ssä pelaava Carolina Hurricanes on kiinnostunut Kanadan kiekkoskandaalissa ryvettyneiden Michael McLeodin ja Carter Hartin palveluksista.

McLeodia ja Hartia syytettiin Alex Formentonin, Dillon Duben ja Cal Footen ohella raiskauksesta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Syyte juonsi juurensa vuonna 2018 Kanadan nuorten MM-voiton kunniaksi järjestetyn gaalan jälkeisiin tapahtumiin.

Tapauksen oikeudenkäynti päättyi heinäkuussa ja viisikko todettiin syyttömiksi.

NHL ilmoitti aiemmin syyskuussa, että skandaalissa ryvettyneet pelaajat voivat palata NHL:ään. Pelaajat voivat solmia NHL-sopimuksen aikaisintaan 15. lokakuuta ja pelata virallisen ottelun aikaisintaan vasta 1. joulukuuta.

The Fourth Periodin toimittaja David Pagnottan ja toimittaja Frank Seravallin tietojen mukaan Carolina Hurricanes on kiinnostunut hyökkääjä McLeodin ja maalivahti Hartin palveluksista.

– Lähteiden mukaan sopii odottaa, että Michael McLeod liittyy Hurricanesiin tällä kaudella. Carolina on myös kysellyt Carter Hartin perään, Pagnotta kirjoittaa X-tilillään.

Hartia on viety huhuissa myös vahvasti muun muassa Edmonton Oilersiin, mutta Seravallin mukaan tämä siirto ei ole kuitenkaan tapahtumassa.

27-vuotias Hart on pelannut NHL:ssä 227 ottelua Philadelphia Flyersin riveissä torjuntaprosentilla 90,6. McLeod puolestaan on kiekkoillut New Jersey Devilsin paidassa 287 ottelussa tehden 85 tehopistettä.