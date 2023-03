Lääkkeitä Kiinasta, humalassa ajoa – tällaisten kohujen keskellä mediapomot ovat viime aikoina olleet

Vostok on Tampereen yliopiston journalistiikan, kuvajournalismin ja visuaalisen journalismin opiskelijoiden ainejärjestö. Järjestö kertoi maanantaina, että sen vuosijuhlassa oli esiintynyt häirintätapauksia.

– Emme hyväksy epäasiallista käytöstä emmekä minkäänlaista häirintää työssä tai työhön liittyvissä tapahtumissa, tähän meillä on selkeä ohjeistus. Myös alkoholinkäyttöön liittyen meillä on olemassa toimintamallit, joita on varmasti hyvä edelleen tarkentaa, sanoo Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Pia Kalsta tiedotteessa.