lS:n päätoimittaja pahoittelee aiempaa Peter Nygård -uutisointia: "Kyseenalaisia journalistisia päätöksiä"

Ilta-Sanomat pahoittelee takavuosien uutisointiaan kanadansuomalaisesta miljonääristä Peter Nygårdista. Lehden vastaava päätoimittaja Johanna Lahti kirjoittaa, että IS oli varsinkin vuosituhannen vaihteessa rakentamassa jutuissaan Nygårdista kiiltokuvamaista kuvaa.

Hänen mukaansa on vaikea kuvitella, että vastaavanlaisiin ratkaisuihin päädyttäisiin nykyään.

"On tarpeen miettiä"

Lahden mukaan Nygård-raportoinnissa on silti itsetutkiskelun paikka myös nyt.

– Vaikka journalismi on vuosituhannen vaihteen ajoista monin tavoin muuttunut, se ei tarkoita, etteikö meillä olisi edelleenkin parannettavaa. On tarpeen miettiä, mikä on nykyajan kritiikitöntä journalismia, ketkä ovat jalustalle nostettuja puujumalia tai aiheita, joiden kulissien taakse emme toimittajina ole riittävästi katsoneet.