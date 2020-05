Lääkärit epäilevät, että koronalla on yhteys harvinaiseen lasten sairauteen – New Yorkissa viisivuotias kuoli Kawasakin taudin vuoksi

New Yorkin sairaaloissa on tunnistettu nyt kaikkiaan 15 Kawasakin tautitapausta 2-15-vuotiaiden keskuudessa, käy ilmi New Yorkin terveysviranomaisen avoimesta kirjeestä. Tautitapausten epäillään olevan kytköksissä koronaan, sillä ainakin osa potilaista on testattu positiiviseksi koronalle. Osalla korona on havaittu vasta-ainetestin perusteella.