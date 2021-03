– Covid-19 vie yhä suuremman osan terveydenhuollon resursseista. Tämä on johtanut siihen, että monet sairaanhoitopiirit ovat vähentämässä suunniteltuja, ei-kiireellisiä leikkauksia, mikä puolestaan kasvattaa hoitovelkaa, Lääkäriliitto kertoo tiedotteessa.

Sen mukaan suomalaisten terveyspalvelut heikkenevät pitkäksi aikaa, sillä myös terveyskeskusten henkilöstöä on siirretty neuvoloista ja vastaanotoilta koronatartuntojen jäljittämiseen. Liitto huomauttaa, että perusterveydenhuollon resursseja on jo ennen epidemiaa venytetty ja riskiä lisää se, että osa terveydenhuollon henkilökunnasta on vielä rokottamatta.