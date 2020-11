Koronatilanne on Helsingissä jo niin paha, että tartuntojen jäljitys vie kolme vuorokautta – "Teemme kaikkemme"

– Tartuntatautitilanne on pahentunut Helsingissä ja tapauksia tulee niin paljon, että valitettavasti altistuneiden jäljitys on ruuhkautunut. Tällä hetkellä jäljitysaika on noin 72 tuntia, kertoo keskitettyjen terveyspalvelujen johtava ylilääkäri Kustaa Piha.