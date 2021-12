Vain alle puolet lääkäreistä suosittelee HUSia työnantajana: "Se on vakava asia"

– Tottakai tuo on vakava asia. On huolestuttavaa, että omaa työnantajaorganisaatiota ei suositella. HUS on iso talo, josta löytyy myös hyviä yksikköjä, joita lääkärit suosittelevat. Tuttua omaa yksikköä on aina helpompi arvioida kuin koko isoa organisaatiota. Tässä vaikuttaa varmasti myös korona, joka on jatkunut toista vuotta, hoitohenkilöstö on kovilla ja hoitovelkaa on paljon, toteaa HUSin henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri.