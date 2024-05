Israelin mukaan 300 000 ihmistä paennut Rafahin itäosasta – YK: humanitaarinen alue jo täynnä

Israel on jatkanut voimalla hyökkäystään Rafahiin operaatiossa, jonka se käynnisti viime viikon alussa. Hyökkäyksessä Israel on ottanut haltuunsa tärkeän Rafahin rajanylityspaikan Egyptin ja Gazan kaistan välisellä rajalla.

Uutistoimisto AFP:n mukaan asukkaat kertoivat saaneensa Israelin uusimman evakuointimääräyksen puhelimiinsa teksti- ja ääniviesteillä.

Israelin armeijan tiedottaja Avichai Adraee varoitti X-viestipalvelussa, että alueella olisi viime päivinä ollut äärijärjestö Hamasin terroristista toimintaa Rafahin Shabura-pakolaisleirillä, Jeninassa sekä Khirbat al-Adasissa.

– Olet vaarallisella taistelualueella. Hamas yrittää rakentaa uudelleen voimavarojaan alueella, ja siksi (Israelin asevoimat) IDF työskentelee terroristijärjestöjä vastaan ​​alueella jossa olet. Jokainen, joka on näillä alueilla, altistaa itsensä ja perheensä vaaralle, Adraee kirjoitti.

Rafahissa on reilusti toista miljoonaa palestiinalaista. Valtaosa Rafahissa olevista on joutunut pakenemaan taisteluita muista osista Gazan kaistaa. Israel on kuvaillut operaatiotaan alueella rajatuksi.

YK: Humanitaarinen alue jo täynnä

Rafahin asukkaita on siirtynyt niin kutsutulle humanitaariselle alueelle al-Mawasiin, kertoi Israelin armeija Haaretz-lehden mukaan.

Välimeren rannalla Gazassa sijaitseva al-Mawasi on toiminut majoituspaikkana kodeistaan evakkoon lähteneille palestiinalaisille kahdeksatta kuukautta kestäneessä konfliktissa.

YK ja alueella toimivat kansainväliset järjestöt ovat varoittaneet, että majoitusleirit ovat jo tupaten täynnä eikä kestä uusia suuria pakolaisaaltoja.

Yhdysvaltalaisen Axios-uutissivuston mukaan Israelin sotakabinetti olisi perjantain vastaisena yönä hyväksynyt Rafahin maaoperaation rajoitetun laajentamisen.

Kaksi sivuston lähteistä oli sitä mieltä, ettei päätös vielä rikkoisi Yhdysvaltain ehtoja ammustoimitusten jatkumiselle. Kolmannen lähteen mukaan hyväksytty laajennus sen sijaan sisältää toimia, jotka Yhdysvallat voisi tulkita presidentti Joe Bidenin tällä viikolla mainitseman "punaisen viivan" ylittämiseksi.

Yhdysvalloilta varovainen raportti

Yhdysvaltalaisraportin mukaan Israel on voinut käyttää yhdysvaltalaisaseita tavalla, joka on ristiriidassa kansainvälisen oikeuden kanssa.

On kohtuullista arvioida, että Israel on käyttänyt Yhdysvaltain toimittamia aseita Gazassa tavoilla, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden velvoitteiden kanssa, muotoiltiin odotetussa Yhdysvaltain ulkoministeriön raportissa.

Vaikka Israelin toimet Gazassa herättävät kysymyksiä aseiden käytöstä, ei raportin mukaan ole riittäviä todisteita rikkomuksista esimerkiksi asetoimitusten keskeyttämiseksi.

– Gazan konfliktin luonne vaikeuttaa yksittäisten välikohtausten arvioimista tai lopullisten päätelmien tekemistä, raportissa muun muassa sanotaan.

Perjantaina julkistetun raportin mukaan Israel on myös tarjonnut riittävän uskottavia ja luotettavia takeita siitä, että se käyttää yhdysvaltalaisaseita kansainvälisen oikeuden mukaisesti, kirjoittaa New York Times.

Raportin näkemykset ovat ristiriidassa muun muassa YK:n ja kansainvälisten avustusjärjestöjen esittämien arvioiden kanssa.

Ulkoministeriö toimitti raportin julkisen version kongressille perjantaina. Washington Postin mukaan raportista on julkistettu kaikkiaan kuuden sivun mittainen tiivistelmä.

Raportti: Israel ei torppaa apua tahallisesti

Raportissa sanotaan myös, että Israel ei olisi tarkoituksellisesti estänyt humanitaarisen avun pääsyä Gazan kaistalle.

Raportin mukaan Yhdysvallat on "syvästi huolissaan" Israelin toiminnasta ja toimimattomuudesta, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi siihen, ettei palestiinalaisille ole toimitettu apua kestävällä ja ennustettavissa olevalla tavalla.

– (Yhdysvallat) ei tällä hetkellä arvioi, että Israelin hallitus kieltää tai muuten rajoittaa Yhdysvaltain humanitaarisen avun kuljetuksia tai toimituksia, raportissa kuitenkin sanotaan.

Israel otti aiemmin tällä viikolla haltuunsa avustusten kannalta erittäin tärkeän Rafahin rajanylityspaikan. Sunnuntaina Israel puolestaan sulki Kerem Shalomin rajanylityspaikan äärijärjestö Hamasin tekemän raketti-iskun jälkeen, mutta Israelin asevoimat sanoi keskiviikkona avanneensa rajanylityspaikan jälleen avustustoimituksille.

YK:n ihmisoikeustoimistoa palestiinalaisalueilla johtavan Andrea De Domenicon mukaan sotilastoiminta Kerem Shalomilla on kuitenkin tehnyt avustustoimitukset käytännössä mahdottomiksi.

YK on toistuvasti varoittanut nälänhädän uhasta Gazassa, jossa käytännössä koko väestö on joutunut jättämään kotinsa Israelin moukaroidessa aluetta ilmaiskuin ja maahyökkäyksin. Alueella on ollut jatkuvaa pulaa niin ruuasta, vedestä kuin sähköstäkin.

Suututtanee äänekkään vähemmistön kongressissa

New York Timesin mukaan ulkoministeriön raportti todennäköisesti suututtaa entisestään demokraattien riveissä Yhdysvaltain kongressissa kytevää äänekästä vähemmistöä, joka on enenevässä määrin kritisoinut Israelin toimintaa Gazassa. Heidän mukaansa Israel on surmannut siviilejä umpimähkäisesti yhdysvaltalaisasein ja tahallisesti estänyt Yhdysvaltain toimittaman avun perille pääsyä.

Kumpikin näistä toimista rikkoisi Yhdysvaltain lakeja, jotka koskevat aseiden toimittamista ulkomaisille asevoimille, sekä kansainvälistä humanitaarista oikeutta, joka perustuu suurelta osin Geneven sopimuksiin.

Ulkoministeriön Yhdysvaltain kongressille toimittamassa kirjallisessa raportissa sanotaan, että "Israelilla on tietämystä ja kokemusta sekä työkalut toteuttaa parhaita käytäntöjä siviilihaittojen lieventämiseksi sotilasoperaatioissaan".

Raportin mukaan muun muassa siviiliuhrien suuri määrä herättää kuitenkin merkittäviä kysymyksiä siitä, käyttääkö Israelin asevoimat edellä mainittuja resurssejaan riittävissä määrin.

Biden: Punaista viivaa ei ylitetty

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden antoi jo helmikuussa määräyksen raportin toteuttamisesta vastauksena oman demokraattipuolueensa sisältä tulleeseen kritiikkiin Israelin tukemisesta.

Bidenin aiemman näkemyksen mukaan Israel ei olisi vielä varsinaisesti hyökännyt Rafahiin. Biden sanoi torstaina julkaistussa uutiskanava CNN:n haastattelussa, että Israel ei ole vielä ylittänyt "punaista viivaa" Rafahissa ja mennyt erittäin tiheästi asutetuille alueille.

Yhdysvallat keskeytti jo viime viikolla yhden pommitoimituksen Israeliin Rafahin-hyökkäykseen liittyvien huolien vuoksi.

Biden tunnusti CNN:n haastattelussa myös sen tosiasian, että siviilejä on kuollut Yhdysvaltain toimittamiin pommeihin.