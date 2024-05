Raportti: Israel on voinut käyttää yhdysvaltalaisaseita tavalla, joka on ristiriidassa kansainvälisen oikeuden kanssa

On kohtuullista arvioida, että Israel on käyttänyt Yhdysvaltain toimittamia aseita Gazassa tavoilla, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden velvoitteiden kanssa, sanotaan odotetussa Yhdysvaltain ulkoministeriön raportissa.

Perjantaina julkistetun raportin mukaan Israel on myös tarjonnut riittävän uskottavia ja luotettavia takeita siitä, että se käyttää yhdysvaltalaisaseita kansainvälisen oikeuden mukaisesti, kirjoittaa New York Times .

Ulkoministeriö toimitti raportin julkisen version kongressille perjantaina. Washington Postin mukaan raportista on julkistettu kaikkiaan kuuden sivun mittainen tiivistelmä.

Raportti: Israel ei torppaa apua tahallisesti

Raportin mukaan Yhdysvallat on "syvästi huolissaan" Israelin toiminnasta ja toimimattomuudesta, jotka vaikuttivat merkittävästi siihen, ettei palestiinalaisille ole toimitettu apua kestävällä ja ennustettavissa olevalla tavalla.

YK:n ihmisoikeustoimistoa palestiinalaisalueilla johtavan Andrea De Domenicon mukaan sotilastoiminta Kerem Shalomilla on kuitenkin tehnyt avustustoimitukset käytännössä mahdottomiksi.

YK on toistuvasti varoittanut nälänhädän uhasta Gazassa, jossa käytännössä koko väestö on joutunut jättämään kotinsa Israelin moukaroidessa aluetta ilmaiskuin ja maahyökkäyksin. Alueella on ollut jatkuvaa pulaa niin ruuasta, vedestä kuin sähköstäkin.