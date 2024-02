Israel suunnittelee pelättyä maahyökkäystä Rafahiin – siviilien kohtalo kysymysmerkki

Israelin asevoimat on esittänyt ehdotuksen suunnitelmasta siviilien evakuoimiseksi taistelualueilta Gazan kaistalla, kertoo Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanslia AFP:n ja Times of Israelin mukaan.

Israel on jo tehnyt lukuisia pommituksia Rafahiin, jonne on paennut muualta Gazasta noin 1,4 miljoonaa ihmistä. Israel on aiemmin ohjannut ihmisiä evakuoitumaan alueelle muista Gazan osista, joita Israel on moukaroinut ilmaiskuin ja hyökkäyksin.