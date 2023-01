Jyväskylän poliisi paljasti kymmenien kilojen huumeringin – "Valtaosa ihan tavallisia työssäkäyviä ihmisiä"

Sisä-Suomen poliisi on Keski-Suomessa tutkinut vuosina 2021–2022 laajaa huumausaineisiin, ampuma-aseisiin sekä dopingaineisiin liittyvää rikoskokonaisuutta.

Poliisi epäilee maahan tuodun syksyn 2021 ja kesän 2022 välisenä aikana yhteensä 54 kiloa amfetamiinia ja kaksi kiloa kokaiinia. Huumausaineiden katukauppa-arvo olisi poliisin mukaan ollut noin kolme miljoonaa euroa.

Poliisi epäilee, että huumausaineet on tuotu Ruotsin kautta Suomeen.

Poliisi on takavarikoinut rikosepäilyyn liittyen noin 30 kiloa amfetamiinia.

Lisäksi poliisi on takavarikoinut useita sarjatuliaseita, muun muassa Suomi- ja Uzi-konepistoolin, 860 käyttöjakson verran dopingaineita ja noin 44 000 euroa käteistä rahaa sekä useita autoja ja moottoripyöriä.

Epäillyistä suurin osa tutkintavankeudessa

Poliisi kertoo rikosepäilykokonaisuuteen liittyvän yli kymmenen epäiltyä, joista seitsemän on tällä hetkellä tutkintavankeudessa. Iältään epäillyt ovat noin 30–40 vuotiaita.

– Poliisin käsityksen mukaan epäillyillä on ollut tietyt johtosuhteet ja hierarkia siten, että kahdella epäillyllä on ollut aktiivisin rooli päätöstentekijöinä. Lisäksi on ollut toteuttajaporukkaa, joka on osallistunut esimerkiksi aineiden sekä rahavarojen siirtelyyn ja säilyttämiseen, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Ari Rutanen tiedotteessa.

Rutanen kertoo MTV Uutisille, että rikoksista epäillyt ovat vaikuttaneet pääosin Jyväskylässä ja lähialueilla, Keski-Suomen alueella. Yksi juttuun liittyen tehdyistä takavarikoista tapahtui Hämeen puolella.

Rutanen luonnehtii rikoskokonaisuutta poikkeukselliseksi paitsi takavarikoitujen huumeiden määrän perusteella, myös siitä syystä, että vakavista rikoksista epäillyillä henkilöillä ei pääosin ole aiempaa merkittävää rikostaustaa.

– Tämä on myös siinä mielessä poikkeuksellinen juttu, että valtaosa heistä on ihan tavallisia työssäkäyviä ihmisiä. Tai että ulkoapäin elämä on vaikuttanut tavalliselta, eikä taustalla ole esimerkiksi rikoksia.

"Ei mikään päähänpisto"

Poliisin mukaan epäillyt eivät ole olleet osa entuudestaan tunnettua järjestäytyneen rikollisuuden organisaatiota, kuten jotain liivijengiä.

Tutkinnanjohtajan kanta kuitenkin on, että epäillyt rikokset on tehty osana järjestäytynyttä rikollisuutta – siitä syystä, että rikosten tekemistä varten on poliisin käsityksen mukaan erikseen järjestäydytty.

– On tiettyjä määritelmiä järjestäytyneelle rikollisuudelle. Tässä on enemmän kuin kaksi henkilöä, ja tämä ryhmä on ollut olemassa jo vähän pidempään. On myös ollut yhteinen tahto tehdä rikoksia. Syyteharkintaan tämä kokonaisuus on viety sillä ajatuksella, että jutussa käytettäisiin oikeudessa myös järjestäytyneen rikollisuuden koventamisperustetta, Rutanen sanoo.

– Mistään päähänpistosta näissä rikoksissa ei ole ollut kyse, hän jatkaa.

Poliisin mukaan vyyhtiin liittyvät huumausaineet on hankittu Keski-Euroopasta. Poliisin esitutkinnan perusteella ryhmä on ollut itse maahantuomassa huumeita Suomeen.

Huumerikosvyyhti alkoi tutkinnanjohtaja Rutasen mukaan purkautua poliisin omien tutkintatoimien ansiosta – ei esimerkiksi Anom tai SkyECC-palveluista saatujen viestien perusteella, kuten moni muu tuore huumerikosjuttu.

– Voisi sanoa, että tässä on taustalla paikallispoliisin onnistuminen, Rutanen toteaa.